"Шок": дочь певицы Валерии назвала свое настоящее имя

26-летняя дочь популярной исполнительницы Валерии Анна Шульгина тоже поет. Правда, совершенно в другом жанре и стиле. Девушка пытается отличаться от именитой матери.

У певицы Валерии трое детей, которые появились в браке с продюсером Александром Шульгиным. И если старший – Артемий – посвятил жизнь бизнесу, то младшие – Анна и Арсений – музыке. Впрочем, последний, будучи талантливым пианистом, забросил увлечение, которому отдал не один год. В итоге музыкой занимаются только Анна и сама Валерия.

Чтобы уйти от неизбежного сравнения с именитой матерью, Аня резко сменила имидж: сделала короткую стрижку, выкрасила волосы в белый цвет и стала исполнять собственные песни. Ее композиции по стилю и жанру сильно отличаются от творчества Валерии. Чтобы окончательно разорвать связь с матерью, 26-летняя Шульгина взяла звучный псевдоним – Shena.

Впрочем, это вовсе не вымышленное имя. Дочь Валерии решила познакомиться с поклонниками и попросила их вкратце рассказать о себе. "Вы много знаете обо мне, но я знаю о вас меньше, хоть и стараюсь быть более наблюдательной и держать связь. Тем не менее, мне хотелось бы узнать про вас чуть подробнее, тк моя страница это единственное место, где можно без ограничения во времени, в комфортных условиях познакомиться лично с каждым (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Тем более, что в последнее время за мной начало следить много новых людей", – обратилась к фанатам Анна.

Певица начала с себя: "Шена (Да, это мое настоящее имя.Шок.). 26 лет. Пишу стихи и песенки, стараюсь креативить и в других направлениях. Живу то в реальном мире, то в вымышленном. Не умею скрывать эмоции, на лице написано как и к кому я отношусь, но иногда мою серьёзность и вдумчивость могут путать со стервозностью, хотя я считаю себя абсолютно позитивным человеком, который любит смеяться по поводу и без. Обожаю музыку с характером. Имею панические атаки в людных местах, но при этом максимально расслабленно чувствую себя, когда выступаю перед 24 тысячами зрителей (антилогика моего организма)..."

Информация об имени стала неожиданной для подписчиков инстаграм-страницы дочери Валерии. Посыпались уточняющие вопросы. Девушка пояснила, что ее крестили под именем Анна. Многие не поверили и попросили показать паспорт.