"Масса откровений": Корчевников подготовил бомбу для Пугачевой

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян рассказал, сославшись на свои источники, что еще в начале февраля Борис Корчевников в шоу "Судьба человека" пообщался с некогда популярной певицей Ликой Стар. Телеведущего очень интересовали ее отношения с Аллой Пугачевой. "Поскольку я немного в курсе этой темы, уверен, что скоро зрителей ждет масса откровений", – пообещал общественник.
По его словам, неизвестно, когда этот выпуск выйдет в эфир. Тем не менее Манукян отметил: "Если бы все артисты, которые за последние три года мне в доверительных беседах рассказали, как именно Алла Пугачева повлияла на них и их карьеру, однажды вынесли свои откровения на суд широкой общественности, уверяю вас, это можно было бы сравнить с тысячей разорвавшихся бомб!"
Специалист напомнил, что в ответ на слова Михаила Муромова Алла Пугачева назвала его неудачником. Однако Манукян не согласен с такой характеристикой. "Пострадавшие" приводили такие подробности и детали событий прошлых лет, в которых четко прорисовывался не всегда красивый след Пугачевой", – цитирует эксперта РИА ФАН. В заключение он обратился к Лике Стар и Михаилу Муромову со словами поддержки: "Вы люди редкого мужества! Держитесь!"
Интересно, что в начале февраля вышло другое интервью Лики Стар, в котором артистка двусмысленно высказалась в адрес Примадонны. Артистка прокомментировала расхожее мнение о том, что она является первой скандальной певицей. "Не думаю, что я первопроходец. На мой взгляд, этот статус навсегда принадлежит Алле Пугачевой. То, что она делала в строгие советские времена, – просто космос. Она была настоящей бунтаркой, и, мне кажется, переплюнуть ее сложно", – сказала Лика Стар Woman.ru.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Очень хочется назад в СССР
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
Ты любишь стихи Анны Ахматовой? А что ты знаешь о ее росте и размере ноги?