"Масса откровений": Корчевников подготовил бомбу для Пугачевой

Разразился скандал после того, как певец Михаил Муромов прямым текстом сказал, что Алла Пугачева перекрыла ему кислород на эстраде. Говорят, это только начало. В интервью Борису Корчевникову певица Лика Стар тоже разоткровенничалась о Примадонне.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян рассказал, сославшись на свои источники, что еще в начале февраля Борис Корчевников в шоу "Судьба человека" пообщался с некогда популярной певицей Ликой Стар. Телеведущего очень интересовали ее отношения с Аллой Пугачевой. "Поскольку я немного в курсе этой темы, уверен, что скоро зрителей ждет масса откровений", – пообещал общественник.

По его словам, неизвестно, когда этот выпуск выйдет в эфир. Тем не менее Манукян отметил: "Если бы все артисты, которые за последние три года мне в доверительных беседах рассказали, как именно Алла Пугачева повлияла на них и их карьеру, однажды вынесли свои откровения на суд широкой общественности, уверяю вас, это можно было бы сравнить с тысячей разорвавшихся бомб!"

Специалист напомнил, что в ответ на слова Михаила Муромова Алла Пугачева назвала его неудачником. Однако Манукян не согласен с такой характеристикой. "Пострадавшие" приводили такие подробности и детали событий прошлых лет, в которых четко прорисовывался не всегда красивый след Пугачевой", – цитирует эксперта РИА ФАН. В заключение он обратился к Лике Стар и Михаилу Муромову со словами поддержки: "Вы люди редкого мужества! Держитесь!"

Интересно, что в начале февраля вышло другое интервью Лики Стар, в котором артистка двусмысленно высказалась в адрес Примадонны. Артистка прокомментировала расхожее мнение о том, что она является первой скандальной певицей. "Не думаю, что я первопроходец. На мой взгляд, этот статус навсегда принадлежит Алле Пугачевой. То, что она делала в строгие советские времена, – просто космос. Она была настоящей бунтаркой, и, мне кажется, переплюнуть ее сложно", – сказала Лика Стар Woman.ru.