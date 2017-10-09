Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

Некогда популярная певица Лика Стар стала гостем передачи Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером", выпуск которой был посвящен звездам эстрады 90-х годов. Едва появившись в студии, Лика попросила Максима сделать с ней совместный снимок. Галкин не смог ей отказать. А Dni.ru решили вспомнить самые главные моменты в жизни Лики Стар.
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