Пугачева разрыдалась из-за страшной участи брошенной Орбакайте

10 октября на сцене столичного Дворца молодежи состоится российская премьера мюзикла "Шахматы". Он был создан еще в 1984 году, но только сейчас дошел до нашей страны. Одной из первых будущую постановку оценила Алла Пугачева. И это неслучайно.

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