Пугачева разрыдалась из-за страшной участи брошенной Орбакайте

В далеком 1984 году композиторы Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из группы ABBA хотели видеть Аллу Пугачеву в роли Светланы – жены главного героя мюзикла – в первой постановке в Лондоне. Музыканты в компании британского поэта и драматурга Тима Райса лично приезжали в Москву, чтобы пригласить в постановку советскую звезду, которую заметили еще во время ее шведских гастролей.
За три дня в столице Бенни, Бьерн и Тим побывали в Большом театре, посмотрев балет "Щелкунчик", прогулялись по Красной площади, а также посетили выступление Аллы Борисовны, проходившее в концертном зале Олимпийской деревни. А потом состоялся памятный разговор...
Увы, СССР и остальной мир в ту пору разделял железный занавес. "Мы стояли все – Тим, Бьорн и Бенни – и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят, – вспомнила Примадонна. – 11 месяцев мне нужно было на репетиции, а это уже приравнивалось к бегству из страны. А у меня дочь десятилетняя, родители. И я решила, что, может быть, отказом свою судьбу разрушу, но их сохраню".
На презентации Алла Пугачева убедилась, что предназначавшаяся ей роль теперь в надежных руках. "Я была тронута до слез", – призналась звезда после исполнения актрисой Анной Гученковой арии Cветланы Someone Else’s Story ("Это было не со мной").
Мюзикл повествует о поединке двух шахматистов, один из которых – русский, а другой – американец. Прототипами персонажей, по всей вероятности, были Борис Спасский и Роберт Фишер. Их матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года состоялся в столице Исландии Рейкьявике. Политика, заговор, любовь и ревность – все это будет на сцене.
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