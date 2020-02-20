Ребенку Галкина и Пугачевой нашли другого отца

Даже по прошествии почти семи лет обществу не дает покоя факт, что Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. В Сети распространились данные, что вовсе не юморист является отцом, а совершенно другой артист.

Гарри и Лиза родились в сентябре 2013 года. Эта новость стала громом среди ясного неба не только для журналистов и прочей общественности, но и для друзей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Супруги так тщательно скрывали скорое прибавление в семействе, что об этом знали только ближайшие родственники. Однако пара не стала утаивать, что малыши появились на свет с помощью суррогатной матери.

На тот момент Алла Пугачева была в таком возрасте, что о самостоятельных родах (да и просто зачатии) не могло быть и речи – 64 года. Тем не менее, Примадонна призналась, что много лет назад она заморозила свои яйцеклетки в надежде, что еще когда-нибудь сможет стать матерью. И вот чудо случилось. Счастливые Максим и Алла воспитывают чудных малышей, которые умиляют не только родных и близких знаменитостей, но и всю страну.

Однако в Сети появилась информация, что отцом Гарри и Лизы может быть не Максим Галкин, а бывший фаворит Примадонны, участник "Фабрики звезд—5" Майк Мироненко. Дескать, мальчик удивительно похож на юного артиста, с которым Алла Пугачева гастролировала много лет назад после его участия в телепроекте, передает "Экспресс газета". В качестве доказательства издание даже опубликовало фото Примадонны и Мироненко того времени.

Впрочем, не все поверили в такую теорию. Судя по комментариям в Сети, пользователи лишь утвердились в том, насколько постоянна в своих увлечениях Алла Пугачева. Дескать, и Майк Мироненко и Максим Галкин между собой очень похожи. Многие и вовсе не сомневаются, что отец Гарри именно юморист – разительное сходство налицо.