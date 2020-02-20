Выступающая против пластики Ксения Собчак прибежала менять внешность к хирургу

Известный в звездных кругах пластический хирург Сергей Блохин рассказал о визите к нему Ксении Собчак. Специалист заявил, что отговорил звезду от операции.

Оказывается, 38-летняя телеведущая недовольна своей внешностью. Знаменитость заметили в клинике пластической хирургии на приеме у известного специалиста. В своем инстаграм-аккаунте врач признался, что его одолели вопросы о посещении Ксении Собчак.

Блохин отметил, что Ксения Собчак хотела сделать пластику, связанную с омоложением лица. "От чего я ее решительно отговорил как минимум на ближайшие десять лет", – приводит слова хирурга Starhit.ru.

Специалист уверен, что журналистке никакая пластика на сегодняшний день не нужна. "Вы только посмотрите, какое у нее окружение, какие мужчины рядом с ней", – добавил Блохин. По его словам, это говорит о многом.

Примечательно, что ранее Ксения Собчак высказывалась за естественную красоту. Звезда делилась собственным мнением о том, что стареть надо красиво. Ведущая признавалась, что скорректировала горбинку на носу, потому что испытывала проблемы с дыханием.

Как писали "Дни.ру", недавно знаменитость порассуждала в соцсети о натуральной красоте и косметических процедурах. Она заверила, что не собирается прибегать к уколам ради омоложения. Россияне скептически отнеслись к ее словам и фото, которое опубликовала Кения Собчак. Они отметили, что у звезды натуральной красоты немного и обвинили в злоупотреблении фоторедакторами.