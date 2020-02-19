"Мерзость!": Ксения Собчак показала домашнее видео с мужиком и кожаным диваном

Звезды собрались в честь премьеры документального фильма журналиста "Русские грузины". Ролик со своеобразного квартирника Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
По словам теледивы, это была самая яркая премьера последнего времени. Осталась в восхищении она и от "вписки с любимым Оксимироном". Собчак поблагодарила знаменитостей за незабываемый вечер.
Стоит отметить, что на кадрах звезды ведут себя очень естественно. Рэпер и журналист вместе исполнили романс "Песня цыганки". Затем Оксимирон прочитал стихотворение Иосифа Бродского.
Видео пришлось по душе большинству фолловеров Ксении Собчак. Однако нашлись и критики, которым ролик показался неприятным. "Мерзость", – высказался один из подписчиков. Возможно, ему показалось некрасивым то, что журналистка восхищается чужими мужчинами, а не своим супругом, режиссером Константином Богомоловым.
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