"Вы сами ***": Ксения Собчак разразилась матом из-за подражателей

Подражатели настолько взбесили телеведущую, что она разразилась отборной матерщиной. В "Инстаграм" Ксения Собчак рассказала, что постоянно сталкивается с тем, что ее идеи и внешность копируют.
При этом знаменитость не считает, что с плагиатом надо бороться, поскольку подражатели станут предъявлять ответные обвинения. Ведущая отметила, что многие ютуб-блогеры после выхода шоу "Осторожно, Собчак!" скопировали его формат. "Повторюшки" стали встречаться с гостями в кафе или ходить к ним домой на интервью.
"Они тут же предъявят тебе, что ты тоже все *** (украл. – Прим. ред.), "очки до тебя носила еще Хакамада" а "ютуб–реалити снимал еще Амиран", и "вы сами *** (украли. – Прим. ред.) формат у Кардашьян!" – вскипела Ксения. Однако, по словам звезды, ее это не расстраивает.
Ксения Собчак уверена: надо не стоять на месте – нужно изобретать, "перепридумывать" и быть впереди. Телеведущая отметила, что тот, кого копируют, может этим гордиться.
Напомним, что в феврале RTVI упрекнул Первый канал в копировании шоу Doc Talk. По заявлению, опубликованному на сайте телеканала, программа "Док-Ток", ведущими которой стали Ксения Собчак и Александр Гордон, похожа на их передачу как по названию, так и по формату.
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