"Естественной красоты немного": народ устроил взбучку напомаженной Ксении Собчак

В своем микроблоге в "Инстаграм" телеведущая выступила за естественную красоту. Свою позицию звезда проиллюстрировала эффектным снимком с макияжем. По словам Ксении Собчак, ее внешность – абсолютно натуральная, и она не делала так называемые уколы красоты.
Публикация журналистки вызвала шквал обсуждений. Многие фолловеры скептически и критически отнеслись к словам светской львицы. Они уверены, что фото обработано фотошопом. Другие поймали Ксению Собчак на лжи: они не верят, что у теледивы натуральные губы.
Также россияне отметили, что для фотосъемки был выгодно выставлен свет, а также использованы фильтры. "Естественной красоты немного", - констатировал один из фолловеров. Другие язвили на тему того, что "спасибо" Ксения Собчак должна сказать не матушке-природе, а фотошопу.
Самые преданные поклонники знаменитости согласились с ней и отметили привлекательную внешность Ксении Собчак. Они сошлись во мнении, что "опухшие и перекачанные морды – это ужас".
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