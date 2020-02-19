"Слава богу, выскочила": известный артист об уходе Пугачевой

Исполнитель легендарной песни "Плот" Юрий Лоза дал новое интервью. Он обсудил последние события в отечественном шоу-бизнесе.

В 2009 году Алла Пугачева объявила о своем уходе – она сообщила, что больше не будет гастролировать. Вместо этого она высказала жаление заниматься семьей и поправлять здоровье. Однако на протяжении последующих лет Примадонна все равно привлекала к себе пристальное внимание СМИ и многочисленных поклонников своими действиями: то здесь даст интервью, то там выйдет в свет.

А весной 2019 года артистка и вовсе закатила грандиозный концерт, который приурочила к своему юбилею. В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Едва стало известно о представлении, как билеты мигом раскупили. Постарались перекупщики. Из-за них цены на отдельные места доходили до нескольких сот тысяч. В результате разразился скандал. Молодому мужу Примадонны, шоумену Максиму Галкину даже пришлось публично оправдываться, объясняя, что лично ни он, ни его супруга к этому отношения не имеют.

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