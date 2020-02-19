Анастасии Волочковой дали под дых за демонстрацию маленькой головки

В своем инстаграм-аккаунте балерина поделилась снимками с празднования дня рождения ее пиар-директора Наталии Ракицкой. На фото вместе с ними позировала и еще одна ее знакомая – журналистка Мария Ремизова. "Мы неразлучны", – подписала кадры Анастасия Волочкова.
Телеграм-канал Dark Cosmo решил высмеять балерину, которая, судя по всему, сильно недовольна размером своей головы. По словам авторов канала, звезда решила ее максимально "отфейстюнить" до микроскопических размеров.
Однако сделано это было так некачественно, что на фотографии поплыл потолок. Анастасии Волочковой посоветовали найти хорошего ретушера, чтобы не попадать в подобные неловкие ситуации.
Напомним, ранее знаменитость угодила в скандал. Анастасия Волочкова заявила, что не может получить пенсию из-за отсутствия трудовой книжки. Большой театр отказался выдать звезде этот документ, но без него артистка не может доказать, что до 2003 года была примой-балериной.
Как писали "Дни.ру", в театре рассказали, что знаменитость не работала ни одного дня после того, как была восстановлена. Якобы Анастасия Волочкова постоянно брала отпуск без сохранения содержания.
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