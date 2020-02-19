"Прикрывается веником": Иван Ургант жестко влепил скандалистке Волочковой в бане

Шоумен рассказал, что балерина потребовала пенсию у Большого театра. Звезда намерена судиться с бывшим работодателем за то, что он не начисляет ей социальные выплаты.
Анастасия Волочкова заявила, что с 38 лет является пенсионеркой, но театр отказывается от ее справедливых требований. Иван Ургант пошутил, что на многих снимках, выложенных в "Инстаграм", танцовщица прикрывается вениками потому, что у нее нет денег на одежду.
"Но у нее, слава Богу, есть секатор", – высмеял Анастасию Волочкову телеведущий. Его коллега по шоу Дмитрий Хрусталев спросил, почему балерина все время показывает шпагат. "Потому что не платят пенсию, остается только развести ногами", – жестко влепил звезде Ургант.
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