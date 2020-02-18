В Большом театре ответили на обвинения Волочковой

Представители Большого театра посоветовали балерине Анастасии Волочковой обратиться для оформления пенсии в государственный фонд. "Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы", – уточнили они.
В пресс-службе театра рассказали, что знаменитость не работала ни одного дня после того, как была восстановлена. Как передает РИА Новости, балерина постоянно брала отпуск без сохранения содержания.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не может получить пенсию из-за отсутствия трудовой книжки. Большой театр отказался выдать звезде этот документ. Без него артистка не может доказать, что до 2003 года была примой-балериной. Чтобы решить проблему, знаменитость наняла адвоката, уточняет телеканал "360".
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