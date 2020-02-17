"Отпустите меня, пожалуйста": Волочкова взмолилась из-за вскрывшихся обстоятельств

Анастасия Волочкова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала о работе и личной жизни. Скандально известная балерина поведала о новом конфликте с Большим театром и непростых отношениях с Ксенией Собчак.

Анастасия Волочкова уже пенсионерка – в 38 лет артистка ушла на заслуженный отдых. Однако не все так просто. "У меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит. Я им говорю: "Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста", – рассказала Анастасия.

По словам балерины, она не танцует в Большом с 2003 года. Волочкова хотела забрать оттуда трудовую книжку, но ее якобы не отдают. Тогда звезда обратилась за помощью к адвокату. Анастасия решила пойти на принцип, даже если, как говорят ее знакомые, будет получать копейки (хотя она заслуженная артистка).

Как отметила Волочкова, в Большом театре ее адвокату ответили дерзко. "Ему там сказали: "Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а была солисткой!" Балерина со смехом констатировала, что теперь ищет свою пенсию за шесть лет.

Зашла речь и о ее заклятой подружке Ксении Собчак. Год назад телеведущая приехала к ней домой и сделала передачу, которая обернулась скандалом. Волочкова убеждена, что та ей завидует.

"Изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала", – сообщила Анастасия в беседе с радио "Комсомольская правда". Она призналась, что ей жаль Ксению.

Также была поднята тема экстремального похудения Волочковой. Артистка не делает секрета из диеты и образа жизни. "Ем яйца всмятку. Иногда могу на завтрак съесть яичко, сваренное вкрутую", – сообщила балерина. А еще она обожает свежую зелень. Кроме того, артистка может позволить себе пропустить бокальчик игристого.

"Мои золотые, я имею право делать все, что я захочу: пить, курить кальян, заниматься сексом, радоваться жизни, париться в бане, садиться на шпагат, отдыхать на яхтах, на виллах, делать то, что мне нравится. Люди, я это заслужила!" – заявила Анастасия Волочкова. Она напомнила, что трудится всю жизнь и даже после выхода на пенсию занимается в балетном зале каждый день по три часа. "У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина уже у вас алкоголик!" – пошутила балерина.