"Антирейтинг зашкаливает": Ксению Собчак разнесли за позорный провал на Первом канале

По словам эксперта, для Константина Эрнста было ошибочным решением пригласить Ксению Собчак вести шоу. "Ее личный антирейтинг зашкаливает", – заявил Манукян.
По его мнению, зрители будут бесконечно ругать шоу "Док-Ток", потому что откровенно ненавидят Ксению Собчак. "Скорее всего, смотреть передачу будут только урывками и то на "Ютуб", а не в эфире", – отметил собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян выразил опасение, что новое шоу ждет такая же печальная участь, которая в свое время была у передачи "Бабий бунт", которую вела на Первом канале Ольга Бузова. Дело в том, что ее очень быстро сняли с эфира.
Эксперт предположил, что рейтинги нового шоу Ксении Собчак будут очень низкими. "Не таких передач зрители ждут. Но видимо Константину Эрнсту некому это подсказать", – заключил Вадим Манукян.
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