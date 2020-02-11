"Дерьмо полное": появление Ксении Собчак на Первом канале завершилось провалом

Журналистка обратилась к своим подписчикам в "Инстаграм". "Ну как вам? Какие впечатления? Документальные реконструкции реальных событий – совершенно новый жанр на ТВ. Интересно, "зайдет ли" зрителям Первого? Интересны ваши комментарии и конструктивная (!) критика! Тема домашнего насилия, поднятая через кейс Хачатурян, кажется мне очень важной", – написала Ксения Собчак.
Пользователи соцсети раскритиковали новую программу. "Декорации в стиле "Пусть говорят", передача тоже. Тема замылена на всех каналах так, что и ваша передача показалась изрядно потертой", "Честно, вообще не зашло. После первых 15 минут выключили…", "Передача не очень!!! Думала, будет лучше!!!", "Извините, конечно, но дерьмо полное", – распекли шоу с Ксенией Собчак фолловеры.
Некоторые отметили, что передача "Осторожно, Собчак" "заходила" лучше. Другие посчитали, что на федеральных каналах в шоу муссируются одни и те же темы – "о грязи в нашем обществе". "Что-то надо нести позитивное и развивающие для людей", – посоветовали ведущей.
Истинные поклонники поздравили Ксению Собчак с выходом нового шоу. Отметим, старт программы со звездой готовился основательно. Проекту пророчили большое будущее.
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