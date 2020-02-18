"Рявкнула, что без зубов": Шуре крепко досталось от строгой Пугачевой за нелепый вид

Мужчина ответил на вопросы журналистов ютуб-канала "Говорящие головы". Шура считает, что его хиты, в конце 90-х покорившие миллионы, могли бы "зайти" и сейчас. Правда, отметил артист, возможно, в современном мире его образ был бы не таким экстравагантным.
Он уточнил, действительно ли простая одежда не подходила для поп-сцены 90-х. Шура рассказал об одном эпизоде, в котором сыграла немаловажную роль Алла Пугачева.
Оказывается, для очередного концерта Примадонна решила кардинально изменить имидж эпатажного артиста. Как рассказывает Шура, она на него в очередной раз "рявкнула", что тот без зубов, спустилась с ним в магазин при гостинице, где они жили, и купила новую одежду. "Она купила мне брюки бархатные мужские, купила мне пиджак, белую рубашку. И я говорю "Давай еще шляпу купим. Я все это надел и вышел",
"А сейчас для вас выступает Шура. Представляете? В брюках!" – представила его публике Алла Пугачева в тот раз.
Однако артист уточнил, что такие образы не для него. Певец считает, что это одежда для жизни, а на сцене все-таки нужно удивлять.
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