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Фев. 10, 2017
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Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

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Сегодня Сергею Пенкину – певцу с редким диапазоном голоса в четыре октавы – исполняется 56 лет. Он любит одеваться ярко, порой даже вызывающе. "Хочется праздника в серые будни. Если я буду ходить во всем черном и петь под фонограмму, будет скучно. Если я перестану удивлять – грош мне цена. Каждая моя новая программа – это совершенно новая история, тщательно придуманная, собранная из тысяч частиц", – поясняет артист. Когда в магазинах невозможно было найти ничего интересного, он просто надевал разноцветные носки, а к своим черным ботинкам прикреплял по брошке. При этом он обижается, когда его ставят в один ряд с Шурой и Борисом Моисеевым. 

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