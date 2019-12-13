"Начинаем с банана и заканчиваем ананасом": Панин вдохновил Шуру на сексуальные эксперименты

Один из самых ярких певцов 90-х, Шура участвовал в съемках ютуб-шоу "Бар в большом городе" в качестве звездного гостя. Вместе с ним в выпуске появился телеведущий Михаил Шац и популярный секс-блогер Татьяна Мингалимова.
Шац признался, что не мог не появиться в очередном выпуске. Он очень хотел встретиться с человеком, который много знает об интиме. "Секс-блогер пришел, как же я могу пропустить такое", – сказал Шац, имея в виду Мингалимову.
Неожиданно Татьяна "перевела стрелки" на Шуру, мол, это он эксперт по части интима. Певец не растерялся и принялся изображать гуру плотских утех. Он с удовольствием поведал о том, чему учит на уроках по секс-искусству.
"Начинаем с банана, как обычно. Заканчиваем ананасом. Все как-то по фруктам", – рассмешил всех на съемочной площадке певец Шура.
Ведущая шоу Ирина Чеснокова отметила, что на занятиях у вокалиста можно за одно занятие перейти от маленьких размеров к большим. Михаил Шац, поддерживая беседу, придумал название факультативу певца Шуры: "Банальные курсы Александра Владимировича".
Отметим, что шутить на тему удовлетворения страсти необычными предметами вошло в моду после появления в Сети откровенного видео с актером Алексеем Паниным. В кадре похотливую звезду ублажает очаровательная женская ножка. Несмотря на то, что всплывший в интернете секс-ролик давно не первый в биографии артиста, он вызвал небывалый общественный резонанс. Возможно, именно Панин вдохновил Шуру на мысли об интиме с использованием фруктов.
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