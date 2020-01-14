Певец Шура потерял свое "хозяйство" (видео)

Артист показал фанатам неудачный дубль приглашения зрителей на свой концерт в Норильске. Шура должен был в необычном головном уборе и с огромными розами в руках позвать на выступление поклонников, но что-то пошло не так.
В самый ответственный момент певец потерял корону. Это произошло сразу же после слов: "Норильск, привет!". Тяжелое украшение соскользнуло с головы Шуры и осталось висеть. Таким образом, как отмечают поклонники знаменитости, он стал походить на хохлатого пингвина.
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