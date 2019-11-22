40 миллионов долларов: Шура созрел для покупки квартиры

Артист выбрал квартиру в самом сердце столицы. Ее стоимость равна 40 миллионам долларов. Сделка состоится в ближайшее время.
Сейчас музыканту приходится платить за съемное жилье. Своей предыдущей квартиры за 35 миллионов долларов он лишился в результате судебного разбирательства.
Причиной стал опрометчивый поступок Шуры. В середине 2000-х, когда исполнитель употреблял запрещенные препараты, он переписал свою жилплощадь на сотрудника некой строительной фирмы. Сделать это его убедили якобы для безопасности – чтобы он не смог продать апартаменты, находясь в нетрезвом состоянии.
Но в начале прошлого года к нему явились два молодых человека с документами на его жилье. Они оповестили артиста, что квартира отдана за долги. Поэтому скоро сюда въедут новые жильцы.
Шура попытался отстоять свои права и подал иск на нового владельца в Черемушкинский суд Москвы. Он утверждал, что его жилье 15 лет назад присвоили обманным путем. Но суд отказал звезде в удовлетворении иска.
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