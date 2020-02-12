Галкин приехал к изгнанной Пугачевой

Недавно Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации – ее выгнали из кинотеатра. Молодой муж Максим Галкин показал, что позже случилось с Примадонной.

Максим Галкин до недавнего времени был активным пользователем соцсетей. Однако сейчас шоумен забросил свой аккаунт. Впрочем, телеведущий поспешил объясниться с поклонниками. Он сообщил, что очень занят работой: съемки у шоумена почти каждый день. Поэтому на полноценную активность в соцсети у него просто нет времени.

Вероятно, когда артист наконец оказывается дома, то ему не до интернета. В роскошном особняке Максима Галкина ждут его 70-летняя супруга Алла Пугачева и шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. Шоумен опубликовал видео, на котором запечатлел буквально прилипших к окну членов семьи в тот момент, когда он поднимается по ступенькам к входной двери. "Приехал со съемок", – коротко написал Максим под роликом. На записи видно, как Алла Пугачева и их дети синхронно маршируют.

Это видео привело в восторг многих подписчиков инстаграм-аккаунта Галкина. В том числе и знаменитостей. Автор-песенник Игорь Николаев написал: "Во-первых, Люблю! Во-вторых, Соскучился! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Певица Анна Семенович добавила: "Мощная бригада".

Кстати, из-за большой занятости Максим Галкин не смог сопровождать супругу на премьере фильма "Лед-2". Вместо него рядом с Аллой Пугачевой оказался ее давний приятель, дизайнер Игорь Гуляев. На мероприятии не обошлось без приключений. Ближе к концу фильма во всех залах зазвучало объявление пожарной тревоги. Вначале зрители не обратили на это внимания, сочтя за шутку. Но когда показ фильма остановили, стало понятно, что дело серьезное. В итоге изгнанные из кинотеатра гости – знаменитости и простые люди – разбрелись по ближайшим кафе и торговым центрам на Новом Арбате.