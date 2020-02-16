Галкин сбежал за границу вместе с детьми от Пугачевой

Максим Галкин разместил в своем инстаграм-аккаунте многозначительную видеозапись, на кадрах которой видно, как он сидит в самолете вместе с детьми. Маленький Гарри увлеченно смотрит в иллюминатор и удивляется скорости, которую развивает авиалайнер. Все происходящее за окном он снимает на камеру.
На ролике красуется надпись "отпуск". Но Алла Пугачева, судя по всему, осталась дома одна: по крайней мере, в объектив она не попала. Вскоре пейзаж меняется: вместе с Максимом зрители переносятся в аэропорт. В кадре появляется Лиза, которая распевает песенку про чемодан, сидя на тележке. Судя по всему, звездное семейство ожидает свой багаж.
Внимательные наблюдатели заметили, что за ее спиной находится рекламный постер зеленого цвета. На нем белыми буквами написано несколько слов на немецком языке. Логично предположить, что Максим Галкин и его дети оказались в одной из европейских стран – Германии, Австрии или Швейцарии, где говорят, в основном, – на немецком.
Стоит отметить, что совсем недавно шоумен разместил в микроблоге видео, на котором запечатлел свое возвращение домой после съемок. За стеклом Алла Пугачева стояла вместе с детьми, все трое приветственно махали главе семейства в унисон.
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