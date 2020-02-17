"Ставили на гречку": известный юморист шокировал Корчевникова подробностями жизни

Борис Корчевников начал разговор с сатириком с демонстрации эмалированного таза. Удивительно, но именно эта бытовая вещь стала первой кроваткой Альтова, который родился незадолго до окончания Великой Отечественной. Ребенок появился на свет в эвакуации, поэтому нормальной люльки для него не нашлось. В то голодное время вещей для малыша было не достать, и маленький Семен вместо соски получил хвост селедки. "Может быть, это как-то и предопределило мою будущую профессию", – смеется юморист.
Борис Корчевников стал восстанавливать хронологию событий детства собеседника. Семья будущего сатирика вернулась в Ленинград, где поселилась в коммунальной квартире. Альтов рассказал о годах бедности, когда приходилось донашивать вещи за старшими. Одним из первых своих воспоминаний он назвал вечно мокрые ноги – причину постоянных болезней.
"В детстве нашей валютой были фантики. У меня была пушка, которая стреляла карандашами. Это была роскошь. Я мог дать кому-то из нее стрельнуть и за это получить два фантика раковых шеек", – описал нищее детство Семен Альтов. Эти воспоминания вызвали у него ностальгическую улыбку, а вот лицо Корчевникова вытянулось от удивления – как так можно было жить?!
Сатирик рассказал и о наказаниях, которые получал за проказы. Например, описал такой воспитательный момент.
"У меня были интеллигентные родители. Но помню ощущение, как я стою, будучи наказанным, в углу на гречневой крупе, и она больно впивается в колени", – поделился артист. Сейчас с детьми такого уже не сделать – службы опеки не дремлют.
Семен Альтов подчеркнул, что жил в коммуналке, в которой одновременно находились девять семей, или 27 человек. Ведущий переспросил, действительно ли так многолюдно было дома, и получил утвердительный ответ.
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