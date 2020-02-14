"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске

Певица Юлия Ковальчук была дружна с Жанной Фриске. В новом интервью она рассказала о том, как после встречи артистки с Дмитрием Шепелевым они стали реже общаться, и прокомментировала скандал вокруг имени покойной исполнительницы.

Юлия Ковальчук стала очередной звездной гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она откровенно рассказала о личной жизни и работе. С певицей Жанной Фриске артистка познакомилась, когда стала участницей группы "Блестящие", где Жанна была признанной звездой. Однако потом она ушла из коллектива и стала заниматься сольным творчеством.

Вот только если в карьере Жанна оказалась успешна, то в личной жизни – не очень. Как отметила Юлия Ковальчук, у Фриске не сразу получилось найти достойного мужчину, чтобы стать ему женой и родить от него ребенка. Но вот певица познакомилась с шоуменом Дмитрием Шепелевым. "Когда в ее жизни появился Дима, мы стали гораздо меньше общаться. Я никого не могу судить, но это правда", =– отметила Юлия Ковальчук.

В 2013 году у влюбленных появился сын Платон, а вскоре стало известно, что у Жанны диагностирован рак головного мозга. Как оказалось, ее страшный недуг долгие месяцы был тайной для ее друзей. Сама Юлия Ковальчук узнала о болезни Жанны от "золотого голоса России" Николая Баскова. Тогда она попыталась связаться с подругой, но та не отвечала звонки, молчали и ее близкие. Юлии так и не удалось пообщаться с ней. О смерти Фриске она и вовсе узнала через интернет.

Вскоре после кончины Жанны Фриске между ее родителями и Дмитрием Шепелевым разразился скандал. Конфликт носит перманентный характер, он длится уже почти пять лет. "Вся ситуация с Жанной душу мне вынимает. Жанна недостойна всей той гнили, которая вылезла после ее смерти. Единственное, о чем я хочу попросить как мама: чтобы Платон имел возможность общаться с бабушкой и дедушкой. Со всеми своими родственниками", – подчеркнула Юлия Ковальчук.

Узнав о смерти подруги, она попыталась узнать о ее последних днях. Так, она выяснила, что Жанна Фриске знала о том, как беспокоятся и поддерживают ее друзья. А когда Жанна Фриске почти ослепла из онкологии, подруга Ольга Орлова зачитывала ей послания с добрыми пожеланиями. "Для Жанны это было важно, но она никому не хотела отвечать", – отметила певица. Говоря о ней, артистка не могла сдержать дрожи в голосе.