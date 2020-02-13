Корчевникова поразили грязные тайны звезды советского кино

Любовь Полехина была большой звездой, но вместо славы выбрала страсть. Она бросила все и уехала за мужем в далекую Колумбию. Но счастья так и не нашла.

Актриса прославилась после выхода на экраны фильма "Дочки-матери", в котором сыграла сироту, искавшую своих родственников. В программе "Судьба человека" женщина рассказала, как решилась оставить успешную карьеру и уехать в Колумбию вслед за мужем.

Мужчина учился на режиссерском, красиво ухаживал, а молоденькая актриса не смогла устоять перед обаянием черноволосого иностранца. Марио Ривейро пытался найти себя, однако его не приглашали работать ни на одну из киностудий. А вот Любовь Полехина много снималась и, по сути, обеспечивала семью – нетипичная ситуация для конца 70-х.

Как призналась артистка, она отказывалась выйти замуж за колумбийца много раз, у них уже был общий ребенок, а женщина все не решалась связать себя узами брака. Хоть они и жили в более творческой и свободной атмосфере, немногие могли отважиться родить ребенка без штампа в паспорте. Возможно, актриса чувствовала, что ничем хорошим этот союз не закончится.

В итоге пара расписалась, а потом мужчина вернулся в Южную Америку строить карьеру, оставив жену с двумя детьми в СССР. Хоть он и звал ее с собой, актриса не решалась. Борис Корчевников был поражен, неужели ее не смущало, что дети разлучены с отцом, а мужа она видит раз в несколько лет?

"Я думала, что вот как есть, так и должно быть. Достаточно, что он меня любит, мы поддерживаем связь", – рассказала Полехина.

В итоге пара прожила порознь почти восемь лет. Но все решил случай. Актриса полетела отдохнуть на родину мужа, но в итоге осталась на долгие годы. Она оставила все и начала новую жизнь в Колумбии. Муж стал востребованным режиссером и содержал семью, а она перебивалась случайными ролями. Наконец-то родные были вместе. Но ненадолго.

Как только ее стали приглашать сниматься на новом месте, брак дал трещину. "И потом вы узнали, что любимый человек вас предал? Узнали о его измене?" – взволнованно уточнил Борис Корчевников. Любовь Полехина деликатно ушла от ответа, сказав лишь, что увидела, что им надо расстаться. "Я винила его, винила, а он себя и меня в том, что так складывается судьба".

После развода актриса поехала отдохнуть в Майами и там познакомилась с бизнесменом, который предложил ей выйти замуж. Удивительно, но она согласилась стать женой почти незнакомого человека, бросила дом в Колумбии, детей и переехала в Америку. Борис Корчевников был шокирован тем, что женщина так легко смогла оставить вновь успешную карьеру и поехать за любовью.

Новый муж оказался абьюзером, который ревновал ее и доводил до истерик, запрещал ходить даже в спортзал и заниматься конным спортом. Чтобы пойти по своим делам, женщине приходилось вылезать через окно! Конечно, такой брак закончился разводом... В итоге Любовь Полехина сбежала обратно в Россию. Вот такая "Судьба человека".