Корчевников загнал в угол известного музыканта-многоженца неожиданными словами

Прославленный композитор Максим Дунаевский стал очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Музыкант рассказал о разводе с седьмой женой, а также о новой возлюбленной.

Максим Дунаевский откровенно рассказал о том, что расстался с седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше его на 27 лет. Интересно, что этот брак был самым долгим из всех его союзов – продлился 20 лет.

"Наша с Мариной жизнь заканчивается. Заканчивается потому, что все имеет свое начало и конец. Невозможно продолжать то, что невозможно чем-то взбодрить, чем-то снова взвить вверх. А жить в состоянии какой-то вялости тоже не хочется", – пояснил композитор.

Шоу было посвящено юбилею музыканта – Дунаевскому исполнилось 75 лет. Не обошлось и без воспоминаний о всех его женах. Корчевников даже преподнес юбиляру подарок – сервиз с семью чашками, на каждой из которых красуется портрет одной из его жен. Дунаевскому с каждой из них удалось сохранить добрые отношения.

Композитор признался: ему жаль, что все так получилось. "Мне грустно, у меня есть печаль. Я вспоминаю наши хорошие дни", – пояснил Дунаевский. Он добавил, что Марина очень переживает.

"Я стараюсь сгладить. Я все делаю, помогаю. Я не оставлю ее никогда. Ей должно быть хорошо в этой жизни, только с благодарностью вспоминать все. И сделаю все, чтобы ее жизнь была прекрасна и после меня. Все, что от меня зависит!" – пообещал музыкант.

Гость заявил, что расстался с женой не из-за другой женщины, но не стал скрывать, что сейчас счастлив в других отношениях. "Это следствие той жизни, которая последние годы была", – уточнил он.

На протяжении трех лет Максим Дунаевский встречается с Аллой. "Это моя очень хорошая подруга, близкий человек, любимый человек. Женщина моей профессии: музыковед, кандидат наук, преподаватель, доцент", – рассказал композитор.

Борис Корчевников внезапно спросил: "Мне за восьмой чашкой? Вы сделаете ей предложение?" Было видно, что вопрос поставил в тупик Дунаевского, однако он быстро нашелся с ответом: "Посмотрим. Вы от меня хотите сейчас услышать да? Хорошо, скажу да!" Корчевников не без иронии отреагировал: "Прямо чайку захотелось!"