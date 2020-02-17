Упавшую со сцены Ольгу Бузову подняли на смех

Пользователи соцсетей обвинили певицу в плохой актерской игре. Они решили, что на ранее появившихся кадрах Ольга Бузова притворяется, изображая сильную усталость после концерта. Некоторые посчитали, что звезда употребила алкоголь.
Однако, судя по постам фан-аккаунтов в "Инстаграм", с Бузовой случилось ЧП. Якобы артистка решила прыгнуть со сцены в толпу поклонников, однако ее никто не поймал. В результате ведущая шоу "Дом-2" упала на пол.
В соцсети появилось фото с огромными синяками на коленях Ольги Бузовой. К счастью, серьезных увечий знаменитость не получила. Автор страницы celebsinfonews посетовал: самое обидное то, что никто не помог певице, "все просто смеялись".
Ранее Ольга Бузова попала в кадр в странном виде. В ролике, разлетевшемся по Сети, исполнительница шла в концертном костюме после выступления, еле волоча ноги. Самостоятельно передвигаться она не могла, поэтому певице помогали двое мужчин.
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