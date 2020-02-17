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Упавшую со сцены Ольгу Бузову подняли на смех

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают, как Ольга Бузова рухнула на выступлении в Калуге. Инцидент вызвал у многих сарказм вместо сочувствия.
прочитано 1189 раз

Пользователи соцсетей обвинили певицу в плохой актерской игре. Они решили, что на ранее появившихся кадрах Ольга Бузова притворяется, изображая сильную усталость после концерта. Некоторые посчитали, что звезда употребила алкоголь.

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Однако, судя по постам фан-аккаунтов в "Инстаграм", с Бузовой случилось ЧП. Якобы артистка решила прыгнуть со сцены в толпу поклонников, однако ее никто не поймал. В результате ведущая шоу "Дом-2" упала на пол.

В соцсети появилось фото с огромными синяками на коленях Ольги Бузовой. К счастью, серьезных увечий знаменитость не получила. Автор страницы celebsinfonews посетовал: самое обидное то, что никто не помог певице, "все просто смеялись". 

Ранее Ольга Бузова попала в кадр в странном виде. В ролике, разлетевшемся по Сети, исполнительница шла в концертном костюме после выступления, еле волоча ноги. Самостоятельно передвигаться она не могла, поэтому певице помогали двое мужчин.

Автор: 17 февраля 2020, 11:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ее место только в цирке вместо клоунов
Галина Галочкина
Ответить
На видио, где Ольгу волокут в гримерку двое мужчин, колени у нее не разбиты
Гость..
Ответить
И вся ие родня тв.ри мести с домам
Гость..
Ответить
Да сколько можно писать про это это просто тв.ри кусок
Гость
Ответить
Смех вызывают в основном те, кто ходит на "концерты"этой т.н. певицы и платит за это деньги))
Гость
Ответить
До чего же дебильная бузиха! Грубая мужичка!
Гость
Ответить
Предлагаю для большей безопасности вокруг сцены на время выступления бузихи установить частокол из наточенной арматуры!Что бы никого и никуда на руках не носить!
Гость
Ответить
Позорище!!!!
1

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