Бузову в неадекватном состоянии под руки вывели со сцены

В фанатском инстаграм-аккаунте Бузовой появилось любопытное видео. На обнародованных кадрах видно, как певица выходит со сцены.
При этом Ольгу ведут под руки двое охранников, а сама знаменитость задает им вопросы о своем поведении. Примечательно, что артистка раскачивается из стороны в сторону и выглядит странно.
Поклонники решили, что Бузова просто перетрудилась. Злопыхатели не упустили шанс припомнить пристрастие Ольги к алкоголю. Стоит отметить, что певица была на ответственном мероприятии и вряд ли позволила бы себе расслабиться раньше времени.
Напомним, ранее Ольга Бузова певица выложила в своем инстаграм-аккаунте новое фото, на котором изображена в миниатюрной диадеме. Стремление к роскоши вызвало неоднозначную реакцию.
Как и обычно, Ольга Бузова добавила к фотографии романтичный текст. Как считает телеведущая, порой взрослые нуждаются в сказке больше, чем дети. Молодой человек знаменитости Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, сразу же написал под снимком комплимент. "Королева!" – оставил он комментарий.
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