"Корона маловата": Бузову закидали камнями за нелепый аксессуар

Певица выложила в своем инстаграм-аккаунте новое фото, на котором изображена в миниатюрной диадеме. Стремление к роскоши вызвало неоднозначную реакцию.
Как и обычно, Ольга Бузова добавила к фотографии романтичный текст. Как считает телеведущая, порой взрослые нуждаются в сказке больше, чем дети. Молодой человек знаменитости Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, сразу же написал под снимком комплимент. "Королева!" – оставил он комментарий, сообщает Пятый канал.
Однако не все оценили попытку Оли вознестись над мечтами о принце. "Корона маловата", " Вот-вот армяшка прилично на уши подсел, скоро опять у корыта останешься, если вовремя очнешься", "Искусственная кукла", "Оль, а ты взрослая?" – написали фолловеры.
Напомним, недавно интернет-пользователи раскритиковали возлюбленного звезды, посчитав его "каблуком" после того, как в Сети появилась фотография парных татуировок знаменитостей. Также многие считают, что мужчина пиарится на громком имени своей пассии.
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