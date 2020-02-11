"Я всегда рядом": Ольга Бузова призналась в теплых чувствах завидному холостяку

Недавно шоумен трогательно поздравил певицу с именинами. Теперь же наступила очередь Ольги Бузовой.
Звезда сделала это в своем инстаграм-аккаунте. Певица отметила, что они с Батрутдиновым дружат уже много лет, многое пережили и прошли. Знаменитости всегда поддерживают друг друга.
"Я счастлива, что мы сумели сохранить такие теплые отношения. Пожалуйста, будь счастлив, Тимур. А я всегда рядом, мой друг, на расстоянии звонка", – написала Ольга Бузова. Ответ именинника не заставил себя долго ждать.
"Олюсик, мы с тобой связаны какой-то невероятной ментальной связью. Друг у друга учимся прощать, любить, дружить, ошибаться и исправляться", – высказался Батрутдинов. Он добавил, что годы уже проверили их дружбу. "Спасибо тебе, что ты есть в моей жизни", – поблагодарил Ольгу Бузову шоумен.
Напомним, в свои 42 года Тимур Батрутдинов до сих пор не женат. Он искал себе невесту на шоу "Холостяк" в 2015 году и "План Б" в 2019-м. Но ни с кем так и не сошелся. В прошлом году появилась надежда, что артист все-таки нашел свою любовь, когда они с Ольгой Бузовой стали оказывать друг другу знаки внимания. Однако этот роман, скорее всего, был всего лишь пиар-ходом.
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