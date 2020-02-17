"Делают из меня врага государства": оскандалившаяся Алена Водонаева взвыла из-за травли

Блогер сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что не будет впредь ходить на телепередачи. По словам Алены Водонаевой, федеральные СМИ делают из нее "врага государства".
Светская львица, образно выражаясь, взвыла из-за травли. Она пожаловалась, что сотрудники телеканалов приглашают ее в эфир, а потом задают вопросы, ответы на которые их не интересуют. Алена заявила, что слышит лишь оскорбления и требования извинений за ее позицию.
"Я просто не могу поверить в такой абсурд! За каких идиотов нас держат?", - негодует экс-участница шоу "Дом-2". Алена Водонаева заявила обидчикам, что они не смогут дальше "мочить" ее, поскольку ситуация зашла слишком далеко, и люди все видят.
Напомним, что речь идет о скандале, разразившемся после высказывания Алены Водонаевой о материнском капитале. Модель осуждают за слова о том, что в России "быдло" будет рожать ради денег. Ее даже вызывали в полицию по заявлению оскорбленного гражданина.
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