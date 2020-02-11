Оскандалившейся Водонаевой пригрозили серьезными последствиями

Как выяснилось, скандалистка задолжала налоговым службам. Она не оплатила пошлины за свою шикарную недвижимость. Если Алена Водонаева не вернет в ближайшее время долги за машину и загородный дом, ей могут запретить выезжать заграницу.
В целом сумма, которую модель обязана вернуть в казну, не такая уж и большая. Есть сведения, что сотрудникам налоговой инспекции она должна 44 895 рублей за автомобиль и еще 650 рублей пенни за просрочку платежа. За шикарный дом в Московской области бывшая участница "Дома-2" отдаст 1500 рублей, как сообщает телеграм-канал Mash. Пока не ясно, что мешает Алене оплатить задолженность.
Проблемы посыпались на модель после того, как Водонаева резко высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Девушка призвала не рожать детей, если не можешь их обеспечить, и озвучила мнение, что плохо обеспеченные россияне ("быдло, которому не хватает на бутылку водки") решат стать родителями ради маткапитала. Она уже получила вызов в полицию, ей может грозить уголовная статья за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства, сообщает "Экспресс-газета". Однако адвокат Алены Водонаевой Екатерина Гордон уверена, что оснований для дела нет.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Хочу бросить с детьми жену
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Очень хочется в СССР
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.