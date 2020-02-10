Водонаеву вызвали в полицию из-за оскорблений россиян

В своем инстаграм-аккаунте Алена Водонаева неоднократно рассуждала на тему детей и абортов. Наиболее детально звезда шоу "Дом-2" прокомментировала ситуацию с повышением социальных выплат за рождение нескольких детей.
Больше всего 37-летнюю блогера обеспокоило то, что многие люди из неблагополучных, бедных семей, а также ведущие асоциальный образ жизни граждане будут злоупотреблять этой возможностью.
"Отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах", – писала Алена Водонаева.
После этого знаменитость призывала "не рожать рабов государству", а также заявила о презрительном отношении к семьям, которые живут у черты бедности, но рожают много детей. "В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем", – писала Алена. Многие сочли эти высказывания оскорбительными.
Теперь ей придется ответить за свои слова в ГУ МВД России по Таганскому району Москвы. Как пишут "Актуальные новости", Алена Водонаева намерена приехать в полицию и объяснить правоохранителям суть своих высказываний. При этом забирать свои слова обратно она не собирается.
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