Копающуюся в грязном белье Алены Водонаеву пристыдили

Предпринимательница констатировала, что в жизни у исполнительницы не все гладко. Проблемы со здоровьем МакSим накладываются на трудности в личной жизни, да и популярность у нее уже не та, что сказывается на заработке.
Пулянина отметила, что в такой ситуации человека нужно поддержать или хотя бы не усугублять его положение. "Вышла в свет впервые за долгое время – все сбежались посмотреть, как же плохо выглядит, и наряд не тот, и толстая!", – заявила бизнесвумен.
Она напомнила, что в отношении певицы МакSим строятся целые версии от алкоголизма до наркомании. "Ну и, конечно же, "звезда, Алена Водонаева мимо пройти не могла. Эта дамочка за любой кипиш, кроме голодовки: по делу и без", - отметила Пулянина. По ее словам, недавно экс-участница "Дома-2" презирала "жирных" людей, потом многодетных, а теперь переключилась на певицу МакSим.
Бизнесвумен напомнила, что Алена Водонаева обвинила звезду в алкоголизме и вовсю начала пропагандировать правильное питание и правильную жизнь. "Стесняюсь только спросить, а не завысилось ли самомнение у женщины, которая начинала карьеру с одного известного шоу, где она вела себя явно не как предмет подражания для маленьких девочек?", – негодует Пулянина.
"Это та женщина, которая себя считает ну просто мега-успешной и активно демонстрирует все свои навыки голожопости на страницах "Инстаграм", заставляя пищать от восторга диванных мужчин и маленьких девочек? Чему этих девочек научит такая мадам?", – вопрошает Вероника Пуляева. По ее словам, явно не Алене Водонаевой комментировать проблемы певицы МакSим.
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