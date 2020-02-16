Сильно исхудавшая Анита Цой заставила народ ахнуть

Еще недавно артистка жаловалась, что резко пополнела. Ей пришлось бороться с лишним весом и отеками. На концерте "Муз-ТВ" звезда удивила поклонников. Она предстала в необычном наряде.
Анита Цой выбрала для выступления черное длинное платье с объемными рукавами и пышной юбкой. Свой образ она дополнила крупными серьгами. Народ просто ахнул от восхищения – настолько молодо и свежо выглядит сейчас знаменитость.
Многие отметили, что звезде удалось похудеть. "Красивая и очень похудевшая", "Как постройнели", – прокомментировали пост Аниты Цой в "Инстаграм" фолловеры.
Напомним, что Анита Цой недавно сменила имидж. Певица сделала короткую стрижку. Кроме того, 7 февраля звезда отметила день рождения. Певица позвала домой множество друзей, в том числе из США. Она устроила вечеринку у себя дома. Певица позвала друзей даже из США.
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