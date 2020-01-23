Хочу всегда: ненасытная Анита Цой удовлетворила себя перед зеркалом

"Я ходила в сауну с мужчиной, – улыбается Анита Цой. – Но никогда не переживала из-за своего нижнего белья на свидании и не подкладывала в бюстгальтер вату". Природа щедро наградила певицу, но она уверяет, что часто комплексует из-за своей внешности.
"Никогда не говорила, что у меня болит голова, чтобы не выполнять свой супружеский долг, – продолжает Анита. – А еще я играла в ролевые игры и имитировала оргазм". Наверное, поклонники артистки многое бы отдали, чтобы на это взглянуть! А певица меж тем продолжает сыпать откровениями.
На вопрос журналиста Love Radio о том, удовлетворяла ли певица себя перед зеркалом, ненасытная Анита Цой сладострастно улыбнулась, призывно облизала губы и призналась: "А то!" Шепнула она, что любит также раздеться и разглядывать в отражении все свои трещинки.
Если верить статистике, 15 процентов женщин занимается мастурбацией даже при наличии постоянного полового партнера, 70 процентов дам удовлетворяли себя руками хотя бы раз в жизни, три раза в неделю женщина старше 25 лет занимается сексом, всего два часа оргазма испытывает она в течение жизни и в шесть раз меньше получает удовольствия от интима, нежели мужчина.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Путин молодчинка!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей