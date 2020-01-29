"Может дойти до серьезных вмешательств": Аните Цой грозит операционный стол

Популярной российской певице прочат большое будущее. Наблюдатели считают, что в ближайшее время к ней будет приковано пристальное внимание журналистов. Однако вместе с большим успехом артистку ждут серьезные перемены.

"Этот год для Аниты Цой будет полон перемен. Певица решит полностью изменить свой стиль. Возможно это будет смена прически и цвета волос. Но вполне может дойти и до серьезных вмешательств пластических хирургов. Анита с азартом займется собой, похудеет и сменит гардероб", – предсказала таролог, ведунья Саона.

Вскоре Цой примет участие в новом телепроекте в качестве наставника, станет экспертом на музыкальном шоу. По картам видно, что Анита станет частым гостем топовых проектов. Пресса будет активно следить за Анитой. Энергетически она будет готова к повышенному вниманию СМИ и поклонников благодаря вернувшейся уверенности в себе.

Анита Цой хоть и давала концерты, все же армия ее поклонников никогда не была большой. Но в этом году певица выйдет на новый уровень. "Поклонники услышат новые хиты, а сама Цой задумается об открытии детской студии. Кстати, несмотря на свой возраст, Анита часто думает о ребенке. Причем, если бы она смогла родить, точно сделала бы это. По поводу суррогатного материнства вопрос пока не стоит", – добавила Саона.