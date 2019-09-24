"Неудачная пластика?": Цой вынуждена прятать лицо

Аните Цой 48 лет. Это время, когда кожа начинает увядать, появляются глубокие морщины, последствия гравитационного птоза лица. Как говорят пластические хирурги, именно в этом возрасте к ним обращается наибольшее число женщин. Судя по всему, Анита Цой не стала исключением.

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