"Неудачная пластика?": Цой вынуждена прятать лицо

Певицу сняли возле входа в терминал международного аэропорта Инчхон, что в семидесяти километрах от столицы Республики Корея Сеула. Лицо спешащей и явно стремящейся остаться неузнаваемой Аниты Цой закрывала широкая черная защитная маска и черные очки.
"Судя по всему, певица сделала пластическую операцию по корректировке нижней части овала лица, – пояснил "Дни.ру" рассмотревший снимок пластический хирург. – Многие звезды вставляют в подбородок силиконовый имплант. Его часто используют вместо круговой подтяжки лица, когда из-за недоразвитости челюсти происходит провисание тканей. А подбородок и скулы – это каркас лица. И, если посмотреть на женщин за 45, то можно увидеть, что те, у кого ярко выраженные подбородок и скулы, выглядят моложе".
Маска и очки в этом случае позволяют скрыть рубцы, гематомы и отеки, уверяет врач. Хотя у поклонников вид Аниты Цой вызвал оторопь. Многие даже боятся, что пластика оказалась неудачной.
Впрочем, так это или нет, увидим уже скоро – следы хирургического вмешательства, как правило, проходят через пару недель. Пока же вспомним слова мудрой Коко Шанель, которая говорила: "В 20 лет ваше лицо дает вам природа, В 30 – его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами". Анита Цой заслужила.
Стоит заметить, что Цой в последние месяцы зачастила в Корею под разными предлогами. На этот раз, по официальной версии, она ездила на встречу с корейскими поклонниками и блогерами. Там она получила премию Best blogger Awards-2019 в номинации "Лучшая коллаборация с блогером" и представила песню "В голосе". Но, похоже, один из корейских блогеров "сдал" певицу, разместив снимок с предположением о хирургическом вмешательстве.
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