Кержаков потерпел поражение в борьбе с бывшей женой
Сегодня, 18 апреля, в Петроградском суде прошло заседание по семейному делу Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Отметим, что футболист боролся с бывшей женой за опеку над их двухлетним сыном Артемием. Однако стало известно, что теперь спортсмен отказался от борьбы.
"Мы пришли с миром в суд, с намерением прекратить разбирательство. Александр решил пойти на мировую, чтобы процесс не отражался на судьбе ребенка и его здоровье", – сообщили представители Александра Кержакова. Также футболист согласился выплачивать алименты в размере 25% от своего дохода.
"Главное, чтобы Александру не препятствовали встречаться с ребенком, что происходит в данный момент. Он готов пойти на любые условия, чтобы прекратить процесс", – цитирует адвокатов Александра Кержакова сайт "Комсомольская правда-Петербург". Стороны Миланы Кержаковой пока никак не прокомментировала решение футболиста.
Тем не менее, новое судебное заседание пройдет 23 апреля. Дело в том, что служба опеки не успела подготовить официальное заключение. Ни Милана Тюльпанова, ни Александр Кержаков в зале суда так и не появились.
Напомним, футболист пытался получить полную опеку над сыном Артемием – он заявлял, что у Миланы Тюльпановой проблемы с наркотиками и она не может нести ответственность за мальчика. Однако добиться своего Александру Кержакову не удалось: в конце прошлого года женщина по решению суда смогла забрать ребенка себе.
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