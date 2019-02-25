С пропавшего Александра Кержакова трясут 13 миллионов для дочери
Есть информация, что спортсмен должен огромную сумму 14-летней старшей дочери Даше. Фамилия Кержакова числится в списках должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Из-за долга в 13 478 434 рубля футболиста даже объявили в розыск, сообщает Super.ru. Стоит отметить, что Александр Кержаков всегда поддерживал с дочкой хорошие отношения. В Сети несложно найти большое количество их совместных снимков.
Наследницу Кержакова воспитывает мама Мария Голова, первая супруга футболиста. С ней спортсмен расстался в 2010 году.
Мария Голова не смогла ответить, обращалась ли она в суд по поводу Александра Кержакова и откуда взялась такая внушительная сумма на сайте ФССП. "Я не готова давать комментарии по этой теме, он платит алименты", – высказалась мама Даши.
Второй ребенок Александра Кержакова, родившийся в отношениях с Екатериной Сафроновой, живет с отцом. Спортсмен всячески ограждает его от встреч с матерью. Третьего сына Артемия Кержаков также хотел оставить себе, но маме малыша, Милане Тюльпановой, удалось отстоять свои права на него через суд.
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