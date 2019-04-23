Кержаков и Тюльпанова развелись

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова оформили развод. Также на судебном заседании были обнародованы результаты экспертизы о наличии в крови женщины запрещенных препаратов.

Почти год длились судебные разбирательства между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой Тюльпановой. И вот наконец сегодня, 23 апреля, Петроградский районный суд поставил точку в супружеской жизни пары. Кроме того, он постановил, что их сын Артемий будет проживать с Миланой, и обязал Александра выплачивать ей алименты, передает Super.ru.

На этом же заседании были обнародованы результаты экспертизы, доказывающей, что наркотических веществ в крови Миланы Тюльпановой не обнаружено. Ее адвокат Александр Добровинский прокомментировал это важное событие: "Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой".

Юрист рассказал, что якобы за время длительного процесса сторона Александра Кержакова пыталась манипулировать Миланой и заставить ее принять его условия. "Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенные препараты. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери", – отметил адвокат Миланы Тюльпановой.

Напомним, супруги прожили в браке чуть больше трех лет. Отношения у Александра Кержакова с женой стали стремительно портиться после того, как у нее умер отец, сенатор Вадим Тюльпанов. Убитая горем Милана хоронила отца, будучи на девятом месяце беременности. Вскоре после ужасного события женщина родила сына, которого мечтала показать своему отцу, но этого так и не случилось.