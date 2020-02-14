"Огромные штрафы": Разин предостерег Шатунова от жестоких последствий

Как заявил представитель бывшего солиста группы "Ласковый май", права на песни никогда не принадлежали исполнителю. Сейчас Юрий Шатунов много гастролирует по России и исполняет популярные композиции 90-х перед поклонниками. Однако такими действиями мужчина нарушает закон.
Андрей Разин отметил, что все права на песни принадлежали только ему. Позже он перепродал их "Честной музыке", поэтому у всех композиций есть законный владелец. Продюсер отметил, Юрию Шатунову будет проще подписать контракт с фирмой, чем пытаться доказать свою правоту в суде. Артиста могут ждать огромные штрафы за нарушения, если тот не пойдет навстречу "Честной музыке".
"Шатунов не имеет права петь эти песни без заключения договора", – приводит слова артиста РИА ФАН со ссылкой на РИА "Новости". Продюсер решил высказать свою позицию, так как недавно арбитражный суд Москвы включил его в спор с певцом.
Напомним, Юрий Шатунов осенью прошлого года обратился в правоохранительные органы, чтобы уточнить некоторые моменты, связанные с авторскими правами. В ответ на его действия "Честная музыка" подала встречный иск, в котором указала, что все права на интеллектуальную собственность принадлежат ей. Исполнитель не согласился с такой расстановкой сил.
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