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Шоу-бизнес

Разин объявил об уходе Шатунова после операции

Юрий Шатунов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин выступил с официальным заявлением. Он сообщил о расставании с Юрием Шатуновым.

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"Седая ночь", "Белые розы", "Розовый вечер" – эти и другие песни группы "Ласковый май" в исполнении Юрия Шатунова стали народным достоянием. Несмотря на то что некоторым композициям более 30 лет, они пользуются бешеной популярностью и сейчас. Вот только больше эти хиты в исполнении Шатунова никто не услышит. Об этом заявил музыкальный продюсер коллектива Андрей Разин.

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Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

"Как руководитель группы "Ласковый май" официально вынужден сообщить, что Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май", – сообщил Разин в Instagram.

Продюсер отметил, что Шатунов "отказался" от коллектива. "Представители правообладателя ООО "Честная музыка" официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы "Ласковый май", на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах", – подчеркнул Андрей.

Теперь песни "Ласкового мая" можно будет услышать только на официальных концертах с участием Разина. Он же разрешил радиостанциям крутить песни группы, но только в его исполнении. "Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил", – сообщил продюсер.

Впрочем, и Шатунову нельзя исполнять хиты коллектива на своих концертах, так как у него на это якобы нет прав. "Он публично отказался от них и теперь будет исполнять исключительно свой репертуар", – пояснил Разин.

В заключение он предупредил: "Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений "Ласкового мая" выплатили за них огромные деньги в размере 890 тысяч долларов, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромные штрафы".

Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. "Очень жаль", – написал один из фанатов коллектива. Андрей Разин ему ответил: "Насильно заставлять не могу!" При этом он опроверг предположение о ссоре с Юрием Шатуновым. "Нет. Перерос", – коротко пояснил продюсер. Ранее стало известно об операции исполнителя. Со слов директора артиста, хирургическое вмешательство было проведено из-за гайморита. Причиной воспаления пазухи стал зуб.

Автор: 15 августа 2019, 12:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Боже мой, какой великий певец этот Шатунов!!!!!
Стадионы он собирает!!!
Пора уже заняться серьезным делом, а не жить прошлым . Шапунову уже не 15 лет, взрослый мальчик. Да и Ласковый май , как группа, уже исчерпали весь свой ресурс.
И опять все упирается в деньги, хочешь петь- плати.
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