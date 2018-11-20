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Ноя. 20, 2018
просмотры: 123

Разин разрыдался у гроба Осина

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20 ноября в Москве в последний путь проводили певца Евгения Осина. Его последние годы были омрачены проблемами со здоровьем и пристрастием к алкоголю. Однако в памяти большинства поклонников он остался талантливым и ярким артистом. Его хиты "Плачет девочка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо" и другие навсегда запомнились россиянам. Осина похоронила на Троекуровском кладбище столицы. Расходы на траурную церемонию взял на себя продюсер Андрей Разин.

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