Андрей Разин откровенно о смерти участника группы "Ласковый май"

Андрей Разин разразился свежим постом в "Инстаграм". На сей раз лидер группы "Ласковый май" рассказал об участнике коллектива, который преждевременно умер.

Андрей Разин напомнил фанатам группы "Ласковый май", подписанным на его инстаграм-аккаунт, о важной дате. "Исполнился 31 год с того дня, когда первый солист группы "Ласковый май" Юра Гуров пришел в группу и впервые вышел на сцену", – объявил Разин. Свое сообщение он сопроводил коллажем из двух фотографий, на которых запечатлен Юрий Гуров.

Музыкальный продюсер отметил, что сейчас исполнителя нет в живых. "Никогда не забуду его и никто в нашей группе не забудет. Потому, что он был лучшим из лучших. Царствие ему Небесное (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – завершил свой пост Андрей Разин.

Отметим, что Юрий Гуров был клавишником в группе "Ласковый май". Музыкант трудился в коллективе вплоть до его развала в 1991 году. После этого он принял решение покинуть шоу-бизнес и уехать в родное село. Там он занялся предпринимательской деятельностью, завел семью.

Семь лет назад стало известно о смерти Юрия Гурова. Выяснилось, что он погиб в результате страшной автомобильной катастрофы. Бывший участник группы "Ласковый май" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Впрочем, самым известным выходцем из группы "Ласковый май" является его солист Юрий Шатунов. Именно он исполнил такие песни, навсегда ставшие хитами, как "Седая ночь", "Белые розы", "Розовый вечер". В середине 90-х годов Юрий Шатунов покинул страну и уехал в Германию. У артиста семья, он постоянно живет в Мюнхене, Андрей Разин стал его кумом. Но с творчеством Шатунов не завязал. Певец много гастролирует, исполняя новые песни и проверенные временем хиты, в том числе бывает и в России.