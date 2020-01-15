Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере

Разин как человек, который достаточно тесно связан с политическим событиями в нашей стране, просто не смог пройти мимо резонансного решения Владимира Путина. Знаменитый продюсер решил на время отложить свои дрязги с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым и сделать заявление по ситуации, которая сложилась теперь в России.
"Предполагаю, что новым премьером России будет Алексей Кудрин. Ибо более сильного и пробивного человека для России придумать невозможно", – высказался продюсер в своем инстаграм-аккаунте.
Правда пользователи социальной сети никак не отреагировали на такое заявление знаменитости. Публикация набрала всего 74 лайка, а комментарии так никто и не оставил.
Напомним, что ранее вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Чиновник выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве. По словам мужчины, отставка правительства вызвана запросом на изменения. "Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами", – передает слова вице-премьера телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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