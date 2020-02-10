Алена Водонаева обвинила певицу MaкSим в алкоголизме

Телеведущая Алена Водонаева не сомневается, что у исполнительницы и правда не все в порядке с самочувствием. В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ модель заявила, что подозревает наличие алкогольной зависимости у певицы МакSим.
"Я видела ролики, где она не совсем трезва. Нам всем надо следить за своим питанием и за употреблением алкоголя. Можно ведь по лицу определить, пьет человек или нет", – утверждает Водонаева.
Но ведущий Вячеслав Манучаров не согласен с мнением блогерши. Мужчина всеми силами старается поддержать певицу МакSим и с нетерпением ждет ее возвращения, сообщает Teleprogramma.pro.
"Ребят, вы все думаете, что мы спим на пуховых бриллиантовых кроватях, ездим на дорогих "бентли" и писаем в золотой унитаз. Это не так. Дорогая МакSим, возвращайся в строй. Сцена лечит", – отметил Манучаров.
Тем временем, пиар-директор певицы Маргарита Соколова подтвердила слухи о госпитализации артистки. Она призналась, что врачи пока не могут поставить певице МакSим точный диагноз. Тем не менее, медики потребовали, чтобы исполнительница на время отказалась от работы, так как ей категорически противопоказаны моральные потрясения.