"Каблук": россияне с пеной у рта набросились на любовника Ольги Бузовой

Перебранку поклонники звезды развязали на странице певицы в "Инстаграм". Все из-за фото, на котором телеведущая позирует с кольцом на пальце и татуировкой, которую сделала вместе с блогером.
Возлюбленный Ольги Бузовой отметился в комментариях к данному посту. Он назвал девушку королевой, сообщает РИА ФАН. Невинный комплимент мужчины обернулся для него травлей. Давида Манукяна посчитали "каблуком" и обвинили в подлости, подхалимстве и меркантильности.
Многие фанаты Ольги Бузовой считают, что ранее никому неизвестный блогер пиарится на имени звезды шоу "Дома-2". Но у любовника знаменитости нашлись и защитники. Они заявляют, что главное – счастливые отношения теледивы. Ведь певица так долго пытается обрести настоящую любовь.
Напомним, разговоры о том, что Ольга Бузова и блогер состоят в любовных отношениях, зародились в прошлом году. Сначала поклонники звезды сомневались в достоверности информации из-за ее участия в проекте "План Б". В конце года ведущая подтвердила, что встречается с Манукяном.
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