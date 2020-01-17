Ольга Бузова поделилась своим счастьем

Накануне молодые люди арендовали яхту, чтобы поплавать в открытом море. Звезды времени зря не теряли и начали веселиться еще на палубе.
Давид и Ольга отплясывали под известные хиты. При этом оба задорно смеялись. Стоит признать, что у них довольно неплохо получалось. "Когда парень – бывший танцор", – поделилась счастьем Бузова.
Однако фолловеров больше заинтересовало другое. Они обратили внимание, что у знаменитости значительно увеличилась грудь: Ольга смело может похвастаться "двойкой".
Это удивило фанатов, так как пластических операций светская львица не делала. Они пришли к выводу, что Бузова в положении: "Оля, скорее всего, беременна! Она стала больше", "С появлением Давида у тебя неожиданно появилась грудь!", "Может, долгожданная беременность?"
Ольга комментариев на этот счет пока не дала. Будем надеется, что вскоре звезда раскроет карты.
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